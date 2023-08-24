Украинцев в который раз предупредили, что ситуация с электричеством остается сложной

Главное: Ситуация с электричеством в Украине остается непростой. Наша страна трое суток подряд привлекает аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши.

Детали: В Украине ситуация с электричеством остается весьма непростой. Как информирует «Укрэнерго» в четверг, 24 августа, наша страна уже трое суток подряд привлекает аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши, которая составила накануне 1800 МВт-ч.

Сообщается, что потребление держится на самом высоком за лето уровне.

В минувшую среду, 23 августа, вечерний максимум потребления всего на 3% был ниже летнего рекорда 21 августа, несмотря на снижение температуры воздуха на 4 градуса.

Отмечается, что аварийная помощь была востребована в период с 18-00 до 22-00 из-за дефицита мощности в энергосистеме, что вызвано большим объемом повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях.

Также идет ремонтная кампания на АЭС.

Резюмируется, что сегодня импорта электроэнергии практически нет. Максимальная мощность поставок из Словакии в вечернее время составляет 30 МВт. Экспорт не ведется.

В тему: Ситуация в энергетической системе Украины остается очень непростой.