Стало известно об успехах ВСУ на нескольких направлениях

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Стало известно о новых успехах.

Детали: ВСУ продолжает свое контрнаступление. Об успехах поведала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация на Востоке страны остается сложной.

Говорится, что на Купянском направлении россияне продолжают осуществлять многочисленные обстрелы, пытаются поразить инфраструктуру. Бои продолжаются. ВСУ уничтожают врага и ломают его планы.

В то же время, на Лиманском направлении Россия безуспешно штурмует с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Также планирует перегруппироваться и заменить войска.

Кроме этого на Бахмутском направлении продолжаются активные бои, россияне атакуют, использует бронетехнику и авиацию. Украинские военные пытаются сдержать наступление противника.

Информируется: «Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника. Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому, решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро».

Резюмируется, что украинские командиры на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и планируют дальнейшие шаги.

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