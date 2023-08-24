Кандидат в президенты США от республиканцев сделал неоднозначное заявление по поводу России

Главное: Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами неоднозначно высказался по поводу России. Политик представляет Республиканскую партию.

Детали: Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами сделал неоднозначное заявление по поводу России. Слова 38-летнего политика цитирует ABC News.

Говоря о нынешних властях страны, он отметил: «Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся».

По его словам, Джо Байден и его соратники застряли во временах противостояния США и СССР.

Подчеркивается, что сегодня для Вашингтона главную угрозу представляет Китай.

Справка :

Вивек Ганапати Рамасвами – американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель. Автор книг «Воук, зарегистрированный как корпорация» и «Нация жертв».

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