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Новости > Еще одна страна передаст Украине истребители F-16

Еще одна страна передаст Украине истребители F-16

Александр Панько
24.08.23 13:08
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Еще одна страна передаст Украине истребители F-16

Главное: Украина может получить больше истребителей F-16. Самолеты согласна передать Норвегия.

Детали: Норвегия собирается передать Украине истребители F-16. Об этом, ссылаясь на своих инсайдеров, сообщает телеканал TV2.

Информируется следующее: «Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16».

Сообщается: «Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16».

Сколько самолетов передадут Украине, и когда это произойдет – не уточняется.

В тему: Резников рассказал, от чего зависят сроки получения Украиной истребителей F-16.

Тэги: Норвегия, Украина, мир, политика, война, F-16, истребители

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