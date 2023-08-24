В следующем году в Украине могут увеличить выплаты пенсионерам

Главное: Выплаты пенсионерам в Украине могут вырасти. Уже в 2024-м году.

Детали: Уже в 2004-м году в Украине могут вырасти выплаты пенсионерам. Об этом в эфире национального телемарафона сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Чиновник отметила: «Мы сейчас планируем наш бюджетный запрос и планируем подать соответствующие цифры, чтобы говорить о такой же индексации, которая была в этом году».

По ее словам, если удастся наработать новый более простой и понятный механизм начисления солидарной пенсии, то люди смогут получить большие начисления, чем просто индексация.

В тему: В Украине значительно сократилось число пенсионеров.