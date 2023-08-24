В Черниговской области восстановили огромный мост, который был разрушен с начала войны

Главное: Мост через реку Сейм возле Батурина восстановили. Об был разрушен с начала войны.

Детали: Мост через реку Сейм возле Батурина восстановили после того, как он был разрушен в начале войны. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Отметим, что длина конструкции – четыреста метров.

Прошлым летом тут был установлен временный переезд, после чего начались работы по восстановлению.

Сообщается, что строители разобрали завалы взорванного моста, обустроили опоры, смонтировали балки пролетного строения, монолитные плиты, нанесли слой гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Говорится, что в целях безопасности движения установлен новый тип мостового металлического ограждения и освещения.

Подчеркивается, что мост важен для транспортного сообщения Черниговской, Сумской и Киевской областей, в первую очередь, для аграрных предприятий, работающих в регионе.

Резюмируется: «Так как переправы через Сейм не было, жители восточных общин вынуждены были объезжать большой круг через Сумскую область».

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