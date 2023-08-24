Hermeus создает гиперзвуковой пассажирский лайнер

Главное: В середине 2030-х в США появятся гиперзвуковые пассажирские лайнеры, способные преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 90 минут.

Детали: Американский стартап Hermeus хочет создать гиперзвуковой пассажирский лайнер, способный преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 90 минут на скорости около 6200 кмч, пишет Forbes.

Для сравнения, сегодня такой рейс занимает 7,5 часов.

По задумке, он будет вмещать 20 пассажиров, каждый билет будет стоить свыше 10 тыс. долларов.

Сообщается, что усилия предпринимателей поддерживает Пентагон. Армию удалось заинтересовав предложением разработать гиперзвуковые беспилотники меньшего размера, что поможет стремлению Вашингтона догнать Россию и Китай в развертывании маневренных гиперзвуковых ракет.

На сентябрь уже запланированы наземные испытания.

А ввести авиалайнеры в эксплуатацию хотят в середине 2030-х.