Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 259 160 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 259 160 солдат. Уничтожено 4 375 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 24 августа.

Сообщается, что погибли уже 259 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 375 танков, 8 511 боевых бронированных машин, 5 333 артиллерийские системы, 723 РСЗО, 494 средства ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 344 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 406 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 773 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 801 единицу специальной техники.

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