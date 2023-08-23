Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на нас обрушатся засуха, наводнения, ураганы и аномальная жара

Главное: ВОЗ ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

Детали: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары. Об этом заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В понедельник в мире был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей», — сказал он.



Тедрос добавил, что продолжительная засуха на Африканском Роге уже вызвала волну голода, миграции и болезни и создает серьезную нагрузку на службы здравоохранения.

«В этом году почти 60 миллионов человек на Африканском Роге, куда входят семь стран: Джибути, Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан, Суданская республика и Уганда — испытывают нехватку продовольствия», — уточнил глава организации.

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