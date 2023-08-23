Стало известно, когда и где похоронят Тото Кутуньо

Главное: Тото Кутуньо похоронят в Милане. Церемония прощания пройдет в четверг.

Детали: В четверг, 24 августа, в Милане похоронят легендарного певца Тото Кутуньо, который скончался накануне в возрасте 80 лет. Об этом говорят представители артиста.

Они отметили: «Месса начнется в одиннадцать утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли его многочисленные товарищи по музыкальной сфере».

При этом было сказано, что участники церемонии не хотели бы, чтобы похороны рассматривались как публичное мероприятие, поэтому о том, кто именно посетит службу из звезд итальянской эстрады, говорить неправильно.

Напомним, что еще в 2007-м году у Тото Кутуньо диагностировали рак простаты, после чего он прошел длительное лечение и подвергся операции, где ему удалили почку.

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