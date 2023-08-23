В Чехии отморозок избил украинок

Главное: В Чехии произошло нападение на украинок. Сделал это местный житель.

Детали: Громкое ЧП произошло в Чехии в городе Пласы на севере Пльзенского края. О нем пишет издание Novinky.

Сообщается, что местный отморозок напал на двух украинок.

Все случилось в воскресенье, 13 августа.

Одна из украинок поведала: «К нам подъехала Škoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, мы ли из Украины. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам. Мужчина сначала начал ругаться, а потом напал на нас».

Пострадавшая рассказала: «Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала».

Отмечается, что она воспользовалась моментом, когда нападающий переключил свое внимание на ее подругу: побежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

Украинка продолжила: «Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападающий поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь».

В публикации сказано, что, по словам регионального фельдшера Андреа Дивишева, одна из пострадавших была доставлена машиной скорой помощи в отделение неотложной помощи Пльзеньской университетской больницы. Женщина получила открытый перелом челюсти, а также перелом скул и костей носа.

Беженцы говорят: «Мы ни с кем не ссорились, никого ни на что не провоцировали».

Впрочем, они не исключают, что нападение связано с инцидентом, произошедшим в начале августа, когда молодой украинец изнасиловал и попытался убить пятнадцатилетнюю девушку в Пльзене.

Сообщается, что произошедшее вызвало большой резонанс, а ненависть людей к украинцам усилилась.

Украинка признается: «Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу».

Резюмируется, что мэр города Пласы Ева Кантор Порадкова рассказала, что до этого момента в населенном пункте еще не было ни одного серьезного конфликта, несмотря на то, что там проживает большое количество украинских беженцев.

В тему: Украинские беженцы не спешат возвращаться домой.