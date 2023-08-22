Сербия подтвердила, что не будет поддерживать Россию в войне против Украины

Главное: Президенты Украины и Сербии встретились в Греции. Договорились уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Детали: У президента Украины Владимира Зеленского состоялась важная встреча в Греции. Он встретился в Афинах со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Произошло это на полях саммита Украина – Балканы.

Подробности поведали в Офисе президента Украины.

Там сообщили: «Стороны отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета - важная часть партнерства Украины и Сербии».

Главы государства обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития.

Кроме этого политики уделили внимание общим вызовам по пути Украины и Сербии к членству в ЕС.

В свою очередь Владимир Зеленский выразил благодарность Александру Вучичу за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает нашему народу, а также за поддержку украинцев, которые нашли в этой стране убежище от войны.

Сообщается: «Президент Украины предложил сербской стороне поддержать украинскую формулу мира и принять участие в третьем саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года».

Сам Владимир Зеленский так прокомментировал прошедшие переговоры: «Открытая, честная и плодотворная встреча с президентом Сербии. Хороший разговор о соблюдении Устава ООН и нерушимости границ. Об общем будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии наших отношений, это в наших общих интересах».

В тему: Президент Сербии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине.