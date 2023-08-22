Резников рассказал, от чего зависят сроки получения Украиной истребителей F-16

Главное: Украина получит истребители F-16 через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от подготовки специалистов.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда наша страна может получить истребители F-16. Оказывается, что все зависит от сроков обучения наших специалистов.

Отмечается, что произойдет это через шесть-семь месяцев.

Напоминается, что данный самолет является только платформой, однако, кроме этого, нужно говорить и о передаче вооружения – ракет, снарядов и бомб, которые будут нести F-16.

Подчеркивается, что необходимо помнить и о подготовке инфраструктуры для того, чтобы наша страна могла обслуживать истребители и выполнять боевые задания.

Чиновник сказал, что обучение на самолетах должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другие люди, планирующие операции, а это несколько сотен людей.

Министр добавил: «Я думаю, что шесть-семь месяцев – это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше, не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через шесть месяцев».

Впрочем, пока неизвестно, сколько будет продолжаться обучение техников и инженеров, ведь системы обслуживания и ремонта сложные.

Резюмируется: «Верю, что наши люди настолько талантливы, что Patriot они вместо десяти месяцев преодолели за десять недель, артиллерию 155 вместо трех месяцев – за три недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории».

В тему: Первые шесть истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023-го года.