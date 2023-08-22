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Новости > Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин

Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин

Агата Кловская
22.08.23 12:01
170
Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин

Главное: Мины в Черном море стали глобальной проблемой. Решать ее Украине поможет Болгария.

Детали: Болгария поможет Украине в разминировании акватории Черного моря. Об этом заявил министр обороны нашей страны Алексей Резников.

Он обсудил сотрудничество в сфере разминирования со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым, встретившись с тем в Одессе.

Подчеркивается, что данная проблема является вызовом сразу для четырех стран – Украины, Болгарии, Румынии и Турции.

Стороны обсудили развитие возможностей разминирования.

Украинский министр напомнил, что наша страна получила от Великобритании два минных тральщика: сейчас под флагом Украины с командой проходят обучение, а после войны смогут вернуться в Черное море.

Подчеркивается, что у Болгарии также есть минные тральщики.

В то же время ожидается, что Тодор Тагарев вскоре встретится с министром обороны Румынии, на которой они смогут обсудить тему разминирования.

Алексей Резников сказал: «И дальше в рамках «Рамштайн»-коммуникации мы сможем развивать вопросы разминирования, но сейчас речь идет о разминировании в акватории Черного моря, потому что в рамках «Рамштайна» есть коалиция по разминированию, она объявлена».

Резюмируется, что в данной коалиции лидерство взял на себя министр обороны Литвы, также присоединилась Исландия.

В тему: В Украине создали машину для разминирования.

Тэги: Украина, общество, война, Болгария, Черное море, мины, новости Украины

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