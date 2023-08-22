В ВОЗ сомневаются, что коронавирус появился из лаборатории

Главное: В ВОЗ прокомментировали появление коронавируса. Там сомневаются, что зараза «выскочила» из лаборатории.

Детали: Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар высказал предположение, откуда появился коронавирус. Его слова цитирует издание Financial Times.

Эксперт сказал: «Становится все более понятным, что естественное происхождение гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать центр – Уханьскую лабораторию».

По его слова, нельзя исключать случайную утечку заразы из лаборатории Института вирусологии в Ухане или его передачу животными, продаваемыми на рынках города.

Специалист говорит, что поддерживает идею новой миссии ВСУ в Китай для определения источника заболевания, но только в том случае, если Пекин проявит реальную готовность поделиться всей информацией.

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