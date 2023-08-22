ВСУ зашли в Работино

Главное: В Работино зашли ВСУ. Идет эвакуация мирных жителей.

Детали: ВСУ зашли в село Работино Запорожской области. Об этом информирует заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она сообщила: «Воины 47-й бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley».

Отмечается, что украинские военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают российских солдат.

В то же время противник непрерывно обстреливает Работино из артиллерии.

Сейчас бои продолжаются.

В то же время бойцы 47-й отдельной механизированной бригады информировали: «Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов».

В тему: Стало известно об успехе ВСУ возле Работино.