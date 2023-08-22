Появилась новая публичная версия WhatsApp – в ней есть долгожданная функция

Главное: Новая функция появилась в WhatsApp. Это поддержка видеосообщений.

Детали: Новая публичная версия мессенджера WhatsApp стала доступной в AppStore. Как пишет издание WABetaInfo, в ней появилась поддержка видеосообщений.

Сообщается, что данная функция дает возможность обмениваться короткими видеосообщениями продолжительностью до одной минуты.

Поясняется, что для записи ролика следует зажать кнопку с изображением микрофона в диалоговом окне и выбрать в появившемся меню режим «видео».

Еще одной новой функцией стала возможность демонстрации экрана во время видеозвонка. Отныне люди могут транслировать друг другу изображение рабочего стола в видеочатах. Такой режим удобен для совместного решения различных рабочих и бытовых задач. Для активации демонстрации рабочего стола разработчики добавили в интерфейс новую кнопку, которая появляется во время видеозвонков.

Говорится, что для получения доступа к новым функциям необходимо скачать из App Store версию мессенджера под номером 23.16.78.

Кроме этого поясняется, что у некоторых пользователей опции могут появиться спустя некоторое время после установки обновления, а не сразу.

В тему: В WhatsApp наконец-то появилась важная функция.