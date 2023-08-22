Воду с «Фукусимы-1» сбросят в океан

Главное: На АЭС «Фукусима-1» начали переливать слаборадиоактивную воду из цистерн. Ее собираются сбросить в океан.

Детали: Воду с японской АЭС «Фукусима-1» собираются сбросить в океан. Сделает это оператор объекта компания ТЕРСО.

Она уже начала переливать слаборадиоактивную воду из цистерн, где она до сих пор хранилась, для смешивания ее с морской водой для последующего сброса, который стартует в четверг, 24 августа.

Сообщается, что воду, которую до этого удалось очистить от радионуклидов, за исключением трития, переливают в оборудование, где она будет смешана с морской водой.

Ожидается, что это даст возможность снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в сорок раз ниже установленных норм.

В компании обещают, что сброс воды начнут с малых порций и очень аккуратно.

Общий объем сброшенной воды в течение этого финансового года, который завершится 31 марта 2024-го года, составит 31,2 тысячи тонн,

Известно, что общая концентрация радиоактивного трития в сброшенной воде составит около пяти триллиона беккерелей.

До аварии в 2013-м году станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

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