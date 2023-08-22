Эрдоган хочет организовать Зеленскому и Путину «телефонную дипломатию»

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган подталкивает Украину и Россию к мирным переговорам. Хочет организовать «телефонную дипломатию».

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать для своих украинского и российского коллег Владимира Зеленского и Владимира Путина «телефонную дипломатию». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации Стамбула.

Инсайдер сообщил: «Как вы знаете, во внешней политике Турции есть понятие телефонная дипломатия, разработанная усилиями нашего президента. Он постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Для него тема урегулирования конфликта в Украине – приоритет, поэтому эта линия, линия «телефонной дипломатии», будет продолжаться».

Говорится: «Тут главная цель – добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно повторял тезис о том, что проигравших в мирном процессе не будет».

Впрочем, конкретные даты таких переговоров лидеров Украины и России пока не называются.

В то же время было сказано, что президент Турции может встретиться с Владимиром Путиным в России.

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