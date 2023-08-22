В Польше футбольные фанаты избили украинцев

Главное: Украинцев избили в Польше. Сделали это футбольные фанаты.
Детали: В Польше произошел неприятный инцидент. О нем пишет издание Wiadomości Wrocław.
Сообщается, что в городе Каменец-Забковицкий толпа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины.
Известно, что все случилось еще в начале августа.
Отмечается, что украинцы стали целью агрессии из-за своей национальности.
Информируется, что семнадцать фанатов местной футбольной команды, вооруженные дубинками, палками, мачете и хоккейной клюшкой, приехали к месту проживания двух украинцев. Там отморозки начали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего украинцев.
После этого поляки решили ограбить своих жертв, забрав у них около четырех тысяч злотых (около тысячи евро).
Нападавших уже задержали. Шесть человек были привлечены к ответственности, пять злоумышленников оказались под надзором полиции.
В тему: В Польше жестоко избили украинцев.