Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 340 солдат

Главное: РФ потеряла в войне уже 258 340 солдат. Уничтожено 4 362 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 22 августа.

Сообщается, что погибли уже 258 340 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 362 танка, 8 476 боевых бронированных машин, 5 295 артиллерийских систем, 721 РСЗО, 491 средство ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 312 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 406 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 722 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 797 единиц специальной техники.

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