Трамп согласился явиться в тюрьму

Главное: Дональд Трамп готовится к аресту. Он явится в тюрьму.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление. Он сказал, что в грядущий четверг, 24 августа, он приедет в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Ожидается, что политик приедет в тюрьму округа Фултон.

У себя в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал: «Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис».

Бывший глава государства добавил, что обвинение против него является вмешательством в предстоящие выборы и охотой на ведьм.

Стоит добавить, что накануне он договорился об освобождении под залог в двести тысяч долларов в рамках этого дела.

Ранее прокуратура обязала бывшего президента и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.

В тему: Трамп признался, что может умереть в тюрьме.