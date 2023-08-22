Байден рассказал о жутком пожаре в своем доме

Главное: Джо Байден вспомнил, как у него горел дом. Едва не погибла жена.

Детали: Президент США Джо Байден наконец-то прибыл на Гавайи. Тут с 9 августа на острове Мауи бушует лесной пожар.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Погибли минимум 114 человек. Свыше тысячи людей числятся пропавшими без вести.

Выступая перед людьми, Джо Байден вспомнил, как после попадания молнии, в 2004-м году едва не сгорел его дом.

Он сказал: «Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку».

Политик добавил: «Короче говоря, я почти потерял мою жену, автомобиль Corvette 67-го года и кошку».

При этом американский лидер оговорился, заявив, что ЧП случилось пятнадцать, а не девятнадцать лет назад.

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