Украинцы смогут получить деньги за информацию о коррупции

Главное: Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции. НАПК планирует запустить спецпортал.

Детали: НАПК планирует уже в начале сентября запустить специальный портал, куда можно будет анонимно сообщить о фактах коррупции и после решения суда получить 10% от сорванной схемы. Но не более 14 млн гривен.

«Это — специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам — НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», — рассказал глава НАПК Новиков в эфире телемарафона.

Он обещает, что портал будет «самым современным в мире» и будет учитывать рекомендации ЕС и опыт других стран.

При том уже сейчас в ВАКС рассматривают первое дело, по которому свое коррупционное вознаграждение может получить гражданин, доложивший о нем.