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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцы смогут получить деньги за информацию о коррупции

Украинцы смогут получить деньги за информацию о коррупции

Александр Панько
21.08.23 18:16
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Украинцы смогут получить деньги за информацию о коррупции

Главное: Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции. НАПК планирует запустить спецпортал.

Детали: НАПК планирует уже в начале сентября запустить специальный портал, куда можно будет анонимно сообщить о фактах коррупции и после решения суда получить 10% от сорванной схемы. Но не более 14 млн гривен.

«Это — специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам — НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», — рассказал глава НАПК Новиков в эфире телемарафона.
 
Он обещает, что портал будет «самым современным в мире» и будет учитывать рекомендации ЕС и опыт других стран.
 
При том уже сейчас в ВАКС рассматривают первое дело, по которому свое коррупционное вознаграждение может получить гражданин, доложивший о нем.

Тэги: коррупция

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