В Киеве из-за жары ввели тепловой режим

Главное: Тепловой режим введен в Киеве. Причиной стала жара.

Детали: Из-за жуткой жары в Киеве ввели тепловой режим. Об этом сообщает патрульная полиция города.

Отмечается, что в пределах украинской столицы было временно ограничено движение тяжеловесного транспорта.

Информируется, что такое ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн и касаются как для въезда в Киев, так и при передвижении по городу.

Подчеркивается, что срок действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

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