Первые 6 истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023 года

Главное: Дания передаёт Украине 19 истребителей F-16. Нидерланды также обязуются передать Украине истребители F-16.

Детали: Дания подтвердила, что передаёт 19 истребителей F-16 после обучения украинских пилотов. Ближе к Новому Году первые 6 самолетов полетят в Украину из Дании, сообщил премьер-министр страны.

Более 70 человек из Украины уже готовятся к обучению в Дании.

У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации по мере перехода страны на более современные F-35.

В свою очередь премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что также передаст Украине F-16. Но он не смог уточнить, сколько именно F-16 его страна поставит Украине.

Всего в распоряжении Амстердама имеется 42 таких самолета.