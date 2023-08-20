Экспорт украинского урожая упал на треть. Это знаменует значительный спад для экономики

Главное: Украинский экспорт урожая упал на треть после возобновления блокады Черного моря Россией.

Детали: После возобновления блокады Черного моря Россией Украина смогла экспортировать только 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели до 15 августа - по сравнению с 4,4 и 4,8 млн тонн в мае и июне (когда Черноморская сделка была в силе), пишет Bloomberg.

Экспорт зерновых и масличных культур Украины может сократиться на четверть во втором полугодии, считают эксперты Oxford Economics. Это будет стоить ВВП Украины еще трех процентов.

"Такое падение знаменует собой значительный спад для экономики Украины и глобальной продовольственной безопасности", - пишет агентство.

Выход, который рассматривают союзники Украины - наращивание объемов через речные порты. Но это "может оказаться трудным", поскольку Россия бомбит Измаил и Рени. Также "некоторым грузам требуется в четыре раза больше времени, чтобы добраться до Дуная, чем месяц назад, из-за пробок".

Поэтому аграрии, скорее всего, задумаются о сокращении посевов озимых зерновых - предлагаемые рынком цены не покрывают логистических затрат, возросших после блокады.