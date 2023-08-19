Доверие к ценным бумагам США падает

Главное: Мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США (со сроком погашения через 20 и 30 лет), являющиеся инструментом финансирования госдолга.

Детали: Один из крупнейших банков мира JP Morgan сообщает, что мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США.Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики JPMorgan заявили, что облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет.

Аналитики JPMorgan также признали, что движение курса доллара имеет тесную связь с продажей или покупкой иностранными центробанками американских казначейских облигаций.

Справка. Бонды, долгосрочные казначейские облигации США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США. Облигация — это ценная бумага, которая подтверждает, что вы дали государству деньги в долг, а вам их обязуются вернуть в определенный срок с процентами. Это инструмент финансирования государственного долга.