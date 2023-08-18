Доллар в Украине снова начал дорожать

Главное: 18 августа наличный курс гривни к доллару опустился до отметки 38,10 грн. Продать американскую валюту сегодня можно по курсу 37,45 грн за доллар.

Детали: Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 18 августа, ослабел на 20 копеек - до 38,10 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 13 копеек – до 41,75 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно дороже на 25 копеек - в среднем по курсу 37,45 грн за доллар. Продать евро можно на 10 копеек дороже, чем в предыдущий день, - 40,90 грн за евро.

Доллар стабильно дорожает начиная с начала текущей недели.