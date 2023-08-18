Р-Фон: в России разработали свой смартфон, который работает на системе Linux

Главное: В России представили смартфон собственного производства — «Р-Фон». Его оценили в 40 000 рублей (15 тысяч гривен).

Детали: В России представили местный смартфон — «Р-Фон». СМИ сообщают, что он работает на операционной системе Linux, имеет 8 Гб оперативной памяти и 129 Гб встроенной.

В магазинах он должен появиться в следующем году по цене 40 000 рублей (порядка 15 тысяч гривен).

В отличие от Microsoft Windows, Mac OS и коммерческих UNIX-подобных систем, GNU/Linux не имеет географического центра разработки. Нет и организации, которая владела бы этой системой; нет даже единого координационного центра. Программы для Linux — результат работы тысяч проектов.

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