Появилась актуальная карта укрытий в Киеве

Главное: Карту укрытий в Киеве обновили. Ее можно смотреть и оффлайн.

Детали: В Киеве обновили карту укрытий. Интерактивный продукт с адресами уже доступен.

В КГГА поведали, что обновленная карта доступна на портале по ссылке и в приложении «Киев Цифровой».

Сообщается: «Чтобы посмотреть карту в приложении, нажмите «Больше сервисов» и в разделе «Безопасность» выберете соответствующий пункт».

Подчеркивается, что специалисты Департамента муниципальной безопасности совместно с КП ГИОЦ еженедельно актуализируют информацию на этих ресурсах.

В то же время, информируется, что карта укрытий на базе платформы Google Maps, которую создали в прошлом году, не будет обновляться.

Напоминается, что приложение «Киев Цифровой» предусматривает доступ к карте укрытий даже офлайн.

Поясняется: «Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, нужно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Тогда карта автоматически загружается в фоновом режиме».

Также в приложении можно оставить отзыв об укрытии и сообщить, если оно находится в неположенном состоянии или оказалось закрытым. Чтобы воспользоваться формой обратной связи, нажмите в информационной карточке «Сообщить о состоянии укрытия». Ответственный Департамент получит данные и сможет исправить ситуацию.

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