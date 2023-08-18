Шольц сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине

Главное: Германия обещает продолжить поставки оружия Украине. Призывает делать это и другие страны.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал и дальше поставлять оружие Украине во время войны. Он сделал свое заявление на пресс-конференции с главой правительства Австрии Карлом Нехаммером.

Было сказано: «Эта война в Европе требует от нас критически осмыслить свои представления, а также быть готовыми к принятию неудобных решений».

Немецкий лидер добавил: «В нарушение сложившейся в предыдущие десятилетия политики Германия теперь поставляет оружие в зону боевых действий, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии».

Резюмируется: «Германия твердо намерена вместе со своими партнерами и союзниками оказывать Украине политическую, финансовую, а также военную поддержку. Столько, сколько потребуется. При этом любая поддержка со стороны наших партнеров будет приветствоваться».

В тему: Шольц допустил, что война в Украине завершится нескоро.