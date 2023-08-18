Президент Сербии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Главное: Президент Сербии прокомментировал войну в Украину. Александр Вучич не верит, что Россию можно победить на поле боя.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал войну в Украине. Его слова цитирует РТС.

Так, политик заявил, что не верит в то, что Россию можно победить на поле боя.

Было сказано: «Ситуация в Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию. И не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может. Но также и ясно, потому что многие ожидали, что Украина с легкостью победит с современным западным оружием, что нет».

Отмечается, что ситуация на фронте «стала очевидной всем на Западе».

Резюмируется: «Западу важно укрепить общий фронт против России и залатать все дыры. Поэтому давление на Сербию будет максимально сильным. Их не волнует, что у них до сих порт товарооборот с Россией намного больше, чем у Сербии, и что сотрудничают с Москвой намного больше Сербии».

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