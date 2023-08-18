Почки свиньи прижились и нормально функционируют в человеческом организме

Главное: Пересаженные человеку почки свиньи прижились и впервые нормально функционируют.

Детали: Исследователи из Университета Алабамы успешно пересадили две генетически модифицированные почки свиньи человеку, у которого была диагностирована смерть мозга.

Впервые в истории медицины донорские органы не только не были отторгнуты, но и начали функционировать, выводя токсины из организма. Хотя пока это случай уникален, он дает надежду десяткам тысяч пациентов, страдающих от хронических болезней почек и нуждающихся в трансплантации.