Бьюти-блогер master_zene4ka рассказала о ситуации в Мариуполе: медицины нет, дорого, опасно и много иностранцев

Главное: Живущая в РФ бьюти-блогер из Мариуполя перечислила большое количество проблем в оккупированном городе.

Детали: Бьюти-блогер и мастер татуажа из Мариуполя master_zene4ka, которая год назад переехала жить в Санкт-Петербург, в соцсетях описала ситуацию в родном городе, в который она приезжала этим летом. По ее впечатлениям, ситуация гораздо лучше, чем год назад: «есть свет, вода, газ, интернет, какая-никакая связь, открылось огромное количество магазинов, даже гипермаркет».

Но при этом, в Мариуполь она пока возвращаться не намерена, из-за многочисленных проблем:

- отсутствие нормальной медицины, огромные очереди в госучреждения;

- общественный транспорт ходит не по графику, а такси стоит очень дорогое;

- пробки на дорогах из-за большого количества фур. Многие водители не соблюдают ДТП, происходит множество ДТП, людей сбивают на переходах. Виновники зачастую остаются безнаказанными;

- плохая мобильная связь и интернет;

- частые отключения света и воды;

- высокие цены на продукты («все в 1,5 раза дороже, чем в Санкт-Петербурге кроме хлеба, мяса и овощей).

- высокие цены на аренду жилья - едва ли не выше, чем в Санкт-Петербурге;

- некомфортно ходить по городу из-за "повышенного внимания лиц иностранных национальностей", которые «составляют половину населения» (судя по всему, речь идет о рабочих из стран Средней Азии, которых россияне массово завезли на стройки в Мариуполь);

- ночью передвигаться по городу опасно, многие улицы не освещаются;

- в кафе дорого и не вкусно.

В комментариях многие люди согласны с ее оценками.