ЕС почти заполнил свои газовые хранилища

Главное: Страны ЕС готовятся к зиме. Закачивают газ в хранилища.

Детали: Стало известно, как страны ЕС готовятся к зиме. Об этом говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакера.

Отмечается, что целевой показатель ЕС установлен для начала отопительного сезона.

Было сказано: «Сегодня мы уже достигли 89,89%».

Резюмируется, что для Брюсселя важно выполнить обязательство по уровню заполнения хранилищ, и он будет достигнут.

В тему: Украина серьезно нарастила добычу газа.