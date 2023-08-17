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Новости > ЕС почти заполнил свои газовые хранилища

ЕС почти заполнил свои газовые хранилища

Агата Кловская
17.08.23 16:20
133
ЕС почти заполнил свои газовые хранилища

Главное: Страны ЕС готовятся к зиме. Закачивают газ в хранилища.

Детали: Стало известно, как страны ЕС готовятся к зиме. Об этом говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакера.

Отмечается, что целевой показатель ЕС установлен для начала отопительного сезона.

Было сказано: «Сегодня мы уже достигли 89,89%».

Резюмируется, что для Брюсселя важно выполнить обязательство по уровню заполнения хранилищ, и он будет достигнут.

В тему: Украина серьезно нарастила добычу газа.

Тэги: газ, мир, экономика, ЕС

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