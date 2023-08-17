Стало известно, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Главное: Украина стремится в ЕС. Переговоры о членстве скоро начнутся.

Детали: Переговоры о членстве Украины в ЕС скоро начнутся. Так считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом она высказалась во время конференции «Как выглядит путь Украины в ЕС».

Подчеркивается, что до октября наша страна не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о членстве все равно начнутся.

Было сказано: «В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы».

Впрочем, чиновница уверена, что до октября Украина примет все согласованные законодательные и институционные изменения.

Информируется, что во время выполнения некоторых реформ, в частности антикоррупционной, возникают новые задачи, например полноценное выполнение антикоррупционной программы.

Резюмируется, что цель заключается в том, чтобы новые задачи не становились условием для начала переговоров.

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