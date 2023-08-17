Война в Украине: стало известно, что происходит на левом берегу Херсонской области

Главное: Война в Украине продолжается. Стало известно о действиях ВСУ на левом берегу Херсонской области.

Детали: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поведала, что происходит на левом берегу Херсонской области. Ее слова цитирует «24 канал».

Она сказала: «Все ожидания понятны по Левобережью Херсонской области. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили».

Отмечается: «Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом береге. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их».

По ее словам, для успеха военные операции должны проходить в информационной тишине, которую нужно соблюдать.

Говорится о том, что иногда даже сами военные могут воспринимать тактический успех за стратегический, в то время как информация о стратегических планах есть только у ограниченного количества людей.

Резюмируется: «В разгар этой истории информационно была в командировке с теми подразделениями. Мы с военными общались на эту тему, так это та же история, как и по всей линии фронта. Есть большое желание освободить наши территории».

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