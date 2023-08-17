Стивен Кинг продал свой рассказ узбекской студентке всего за один доллар

Главное: Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана. Она сняла по нему фильм.
Детали: Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке из Узбекистана Гульнаре Ивановой, которая учится на ташкентском филиале ВГИКа. Цена вопроса – всего один доллар.
Девушка уже сняла по нему свой фильм, однако в свободном доступе его пока нет.
Она поведала, что принимала участие в программе Dollar Baby, в рамках которой писатель дает начинающим режиссерам возможность использовать его работы.
Счастливица вспомнила: «Я подала свой замысел и видение на программу».
Добавим, что эта картина уже одержала победу на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».
В тему: Стивен Кинг начал продавать свои рассказы по доллару за штуку.