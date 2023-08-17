Еще в одной области Украины зафиксирована африканская чума свиней

Главное: В Украине зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. На этот раз в Черниговской области.

Детали: На территории опытного хозяйства Ивковцы в Прилукском районе Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом информирует департамент гражданской защиты и оборонной работы местной областной военной администрации.

Сообщается, что заразу подтвердили у домашних животных.

Говорится следующее: «По результатам исследования патологического материала объектов окружающей среды Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе обнаружен ДНК-вирус африканской чумы свиней в домашней свинье на территории ГП «Опытное хозяйство «Ивковцы» Мироновского института пшеницы им. В.М. Ремесла Национальной академии аграрных наук Украины».

Уточняется, что всего тут содержится 520 голов свиней, зарегистрирован один факт гибели.

Проведение противоэпизоотических мероприятий запланировано на четверг, 17 августа.

В тему: В одной из областей Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.