Ситуация с электричеством в Украине продолжает ухудшаться из-за жары

Главное: В Украине зафиксирован летний рекорд потребления электричества. Пришлось принимать аварийную помощь в Румынии.

Детали: Из-за жаркой погоды расход электричества в нашей стране растет. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Информируется, что в среду, 16 августа, в 21-00 в энергосистеме был зафиксирован новый летний рекорд потребления.

Отмечается, что он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был зафиксирован 19 июля.

Говорится: «Из-за уменьшения светового дня и облачной погоды в некоторых регионах солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы во время пика электропотребления».

Уточняется, что объем импорта был недостаточен для компенсации разницы между потреблением и производством.

Сообщается, что «Укрэнерго» брало аварийную помощь в Румынии с 19-00 до 22-00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления.

Подчеркивается, что это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высокая.

Также стало известно, что из-за ночной атаки россиян было зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, из-за чего произошло обесточивание десяти тысяч потребителей. Впрочем, энергопитание было полностью восстановлено.

Кроме этого, из-за обстрелов были зафиксированы новые повреждения в электросетях в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Из-за боевых действий были обесточены 429 населенных пунктов. Восстановление питания происходит с разрешения военных и при ситуации с безопасностью.

В «Укрэнерго» говорят, что также днем на два часа была обесточена часть потребителей в Николаеве в результате аварийной ситуации.

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