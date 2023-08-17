Цены на проезд в общественном транспорте Киева могут круто измениться

Главное: В Киеве хотят поднять цену на проезд в общественном транспорте. С восьми до тридцати гривен.

Детали: Цены на проезд в общественном транспорте Киева могут вырасти с восьми до тридцати гривен. На это намекнул директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, которого цитирует KyivFM.

Кроме этого, по его словам, в украинской столице планируют убрать маршрутки, и заменить их на троллейбусы с автономным ходом, так как их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети.

Впрочем, как говорит чиновник, сперва требуется увеличить тариф на проезд.

Ожидается, что, если запустить большинство троллейбусов в городе, то улучшится экология.

Говорится: «Нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет одиннадцать километров. Это расстояние смогут преодолеть троллейбусы, проезжающие часть пути без проводов».

Также информируется: «Троллейбус подъезжает к концу контактной сети, опускает пантограф, переезжает на другой берег, поднимает пантограф и едет дальше. С помощью таких троллейбусов можно будет продолжить маршруты из Киева в Коцюбинское, Бровары, Бучу».

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