Бритни Спирс поймали на изменах мужу

Главное: Бритни Спирс обвиняют в изменах мужу. Дело пахнет разводом.
Детали: 41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс обвиняют в изменах своему 29-летнему мужу тренеру по фитнесу Сэму Асгари. Об этом пишет издание Page Six.
Информируется, что пара, которая расписалась в прошлом году, готовится к разводу.
Сообщается, что супруг обиделся на артистку и выехал из ее дома.
Кроме этого он якобы требует у нее деньги через суд за моральный ущерб.
Впрочем, как выяснилось, ранее супруги подписали брачный контракт, согласно которому почти все имущество достанется Бритни Бритни.
Инсайдеры говорят: «Любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены».
Сами супруги пока никак не комментируют произошедшее.
Стоит добавить, что в 2022-м году у пары должен был родиться ребенок, однако у певицы случился выкидыш.
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