Бритни Спирс поймали на изменах мужу

Главное: Бритни Спирс обвиняют в изменах мужу. Дело пахнет разводом.

Детали: 41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс обвиняют в изменах своему 29-летнему мужу тренеру по фитнесу Сэму Асгари. Об этом пишет издание Page Six.

Информируется, что пара, которая расписалась в прошлом году, готовится к разводу.

Сообщается, что супруг обиделся на артистку и выехал из ее дома.

Кроме этого он якобы требует у нее деньги через суд за моральный ущерб.

Впрочем, как выяснилось, ранее супруги подписали брачный контракт, согласно которому почти все имущество достанется Бритни Бритни.

Инсайдеры говорят: «Любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены».

Сами супруги пока никак не комментируют произошедшее.

Стоит добавить, что в 2022-м году у пары должен был родиться ребенок, однако у певицы случился выкидыш.

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