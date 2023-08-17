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Новости > В двух украинских водохранилищах хотят поднять уровень воды

В двух украинских водохранилищах хотят поднять уровень воды

Александр Панько
17.08.23 09:52
167
В двух украинских водохранилищах хотят поднять уровень воды

Главное: В Киевском и Каневском водохранилищах пытаются поднять уровень воды. Хотят начать ее накопление.

Детали: В Киевском и Каневском водохранилищах усилиями «Укргидроэнерго» пытаются поднять уровень воды. Уже подана аварийная заявка.

Ее цель – прекратить срабатывать воду из водоемов и начать ее копить.

Отмечается, что сейчас там не хватает воды. Причины – жаркая погода, ремонтные работы на девяти энергоблоках нашей страны, а также подрыв Каховской дамбы.

Эксперты говорят, что следует создать определенный резерв в гидроэнергетике для обеспечения потребностей энергосети.

Сообщается: «У нас есть дефицит в энергосети и пытаемся своими силами его покрывать, В частности, за счет гидроэнергетики – большую долю, чем этого хотелось бы».

Информируется, что уровень воды в Днепре в районе Киева сейчас составляет 438 сантиметров, что соответствует природному летне-осеннему минимуму.

В тему: Из водохранилищ Днепра произведен сброс воды, стало известно, что случилось.

Тэги: общество, Днепр, водохранилище, электричество, новости Украины

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