Тяжелые бои: украинцам рассказали о текущей ситуации на фронте

Главное: Стало известно, что происходит на фронте. Тяжелые бои продолжаются.

Детали: ВСУ продолжают контрнаступление. О ситуации поведал Генштаб.

Сообщается, что за минувшие сутки российские войска осуществили восемь ракетных и 82 авиационных ударов, совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Всего на фронте произошло двадцать боевых столкновений.

Известно, что силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты Х-35/Х-59 и 16 БПЛА Shahed-136/131.

Информируется, что на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, а на Бахмутском – в районе Богдановки Донецкой области.

Говорится также, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, а на Марьинском – в районе города Марьинка.

Отмечается, что украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинцам поведали: «Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более тридцати раненых».

Кроме этого украинская авиация за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по зенитно-ракетному комплексу. Уничтожено восемь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс.

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