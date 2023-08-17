В Киеве дети совершили самоубийство

Главное: Две двенадцатилетние девочки совершили самоубийство в Киеве. Они спрыгнули с пятнадцатого этажа.
Детали: На Позняках в Киеве произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.
Сообщается, что вечером среды, 16 августа, две двенадцатилетние девочки спрыгнули с пятнадцатого этажа высотки по улице Михаила Драгоманова.
Следователи уже квалифицировали произошедшее как самоубийство.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смерти детей.
На месте работала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, сотрудники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.
В тему: Нацистские методы уничтожение «лишних» людей уже продвигаются вполне легально.