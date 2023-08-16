Мадонна готова вернуться на сцену после тяжелой болезни

Главное: Мадонна хочет вернуться на сцену. Певица назвала новые даты своего мирового турне Celebration.

Детали: 65-летняя американская певица Мадонна собирается вернуться на сцену. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Ранее, в июле, артистку выписали из больницы после заражения бактериальной инфекцией.

Теперь она назвала новые даты мирового турне Celebration, которое посвящено 40-летию ее творческой карьеры.

Информируется следующее: «Турне Celebration официально начнется с четырех концертов в Лондоне в октябре, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023-го года».

Впрочем, как уточняется, из-за изменений в гастрольном графике, некоторые шоу пришлось отменить.

Напомним, что вконце июня Мадонну госпитализировали после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию. Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.

Медики говорят, что причиной ухудшения здоровья певицы могла стать тяжелая подготовка к туру.

В тему: Мадонна потеряла сознание из-за инфекции.