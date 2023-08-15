Украина станет членом НАТО в обмен на уступку территорий России, - глава канцелярии генсека Альянса

Главное: Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ. Об этом рассказала глава канцелярии генсека НАТО.

Детали: Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны. Об этом он заявил в ходе дебатов в Норвегии, передает местное издание VG.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал Йенссен.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — добавил он.

«Есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО», — сказал Йенссен.