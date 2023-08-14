В Армении утонул крупный украинский дипломат – СМИ

Главное: В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Предположительно он утонул.

Детали: Громкий инцидент произошел в Армении. О нем сообщает РБК-Украина.

Информируется, что тут трагически погиб временный поверенный в делах нашей страны Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Данную информацию подтвердили в МИД Украины.

Отмечается, что накануне в армянских СМИ появилась информация о том, что в озере Севан утонул мужчина. Позже стало ясно, что речь идет об украинском дипломате.

Все случилось накануне, в воскресенье, 13 августа. Вечером поступила информация, что на одном из пляжей озера спасатели во время дежурства в 25 метрах от берега увидели в воде пропавшего во время плавания мужчину. Спасатели подплыли к этому участку, вытащили тело из глубины примерно полтора метра и доставили его на берег на моторной лодке. Впоследствии

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В тему: В Армении произошло поистине жуткое ДТП.