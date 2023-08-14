В Черкасской области правоохранители устроили настоящую жесть

Главное: В Черкасской области правоохранители вывезли мужчину в лес и избивали его. Отморозков задержали.

Детали: Громкое ЧП произошло в Черкасской области. Тут двое правоохранителей вывезли подозреваемого в краже мужчину в лес, где надели на него наручники, после чего начали бить и стрелять возле головы, выбивая из него признание.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сообщается, что правоохранители решили как можно быстрее раскрыть преступление по краже имущества.

Отмечается, что, отрабатывая свои версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его допрашивать в лесу.

В ГБР говорят: «Фигуранты надели мужчине наручники на руки и начали бить. Также они сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле головы потерпевшего».

По предварительной информации, мужчина вообще не имел отношения к краже, о которой шла речь.

Теперь ГБР подозревает правоохранителей в превышении служебных полномочий, так как те выбивали из человека признание в преступлении, причастность которого к которому не была доказана.

Сейчас оба подозреваемых уже задержаны. Им было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины), после чего избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривен для каждого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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